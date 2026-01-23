КС отклони искането за противоконституционност на решението на парламента за референдума за еврото

Конституционният съд отклони искането на народни представители за обявяване на противоконституционност на решението на парламента да не вземе решение за произвеждане на национален референдум за въвеждането на еврото.

В сайта на КС се посочва, че съдът е отклонил искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на: "Решение на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на 12 май 2025 г. с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?". Както и за установяване на съответствие на "така поставения въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?" с Конституцията, Договора за функциониране на Европейския съюз и Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

В заседанието са участвали всички конституционни съдии. Определението е прието единодушно. Със становище определението са подписали съдиите Янаки Стоилов и Сашо Пенов.

В мотивите се посочва, че в разглеждания случай оспореното решение на Народното събрание представлява отказ да приеме решение за произвеждане на национален референдум с въпрос, произнасянето по който не може да породи правни последици, тъй като единият възможен отговор (България да не въведе еврото през 2026 г.) не може да ревизира решение, което не се взима едностранно от Република България, а правните последици на другия възможен отговор (България да въведе еврото през 2026 г.) дори са настъпили.

По същите съображения и решение на Народното събрание за произвеждане на референдум с така предложения въпрос също не би било годно да породи правния ефект, който предложението за произвеждане на референдум цели: решаване на въпроса дали еврото да се въведе през 2026 г.

Поради това не е налице конституционен спор, който да бъде годен предмет на производство пред Конституционния съд, и разглежданото искане в тази му част е недопустимо, се посочва в определението на КС.

Във връзка с втората част на искането, от КС казват, че искане до съда да се произнесе отделно по съответствието с Конституцията на въпрос, съдържащ се в предложение за произвеждане на национален референдум, не може да бъде предмет на преценка за конституционосъобразност от Конституционния съд извън произнасянето по решението на Народното събрание по предложението за произвеждане на национален референдум със съответния въпрос, независимо от съдържанието на това решение – за произвеждане на референдум или за отхвърляне на предложението.

От съда допълват, че поради това отделно обсъждане на второто искане на вносителя извън преценката по допустимостта на оспорването на решението на Народното събрание е лишено от основание.

Конституционният съд посочва, че поради горните причини искането не следва да бъде допуснато за разглеждане по същество.