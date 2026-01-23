БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност

Предстои провеждане на множество действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства

съдът потвърди заповед столична община премахване незаконни конструкции автокъща bdquoборисова градинаldquo
Слушай новината

Окръжен съд – Пазарджик отстрани от длъжност лекаря, обвинен за получаване на подкуп за издаване на решения за намалена работоспособност, съобщиха от съда.

На мъжът е повдигнато обвинение, че през от септември 2025 г. до средата на ноември 2025 г. във Велинград и Пазарджик, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, е приел дарове – парични средства в общ размер на 8500 лева/4345.98 евро. За тези средства той е изготвил четири експертни решения за трайно намалена работоспособност. Престъплението е квалифицирано по чл. 302 от Наказателния кодекс.

Това е умишлено престъпление от общ характер, реализирано от обвиняемия с оглед на заеманата от него длъжност и ръководната му позиция в йерархията на ТЕЛК в пазарджишката болница. Според съда служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Предвид ранния етап, на който се намира досъдебното производство, предстои провеждане на множество действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства. Налага се събиране на доказателства чрез разпити на колеги и подчинени на обвиняемия в ТЕЛК, се посочва още в информацията.

Обвиняемият, лично и чрез своя защитник, не оспорва отстраняването. От Окръжен съд – Пазарджик уточняват, че прокурорът е посочил, че за да се изключи всяко съмнение, че обвиняемият може да окаже влияние върху колеги или други лица или да попречи на разкриването на обективната истина, следва да бъде уважено направеното от него искане.

