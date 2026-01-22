БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп

Полицейската операция срещу корупционната практика е проведена в болница в Пазарджик

Служители на ГДБОП задържаха лекар за получаване на подкуп с цел издаване на експертни решения за намалена работоспособност. Като председател на състав на ТЕЛК в болница в град Пазарджик, той е приел продължително време дарове, които не му се следват.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е приел 4 подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро).

В три от случаите за издаване на съответните експертни решения са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева.

Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 г.
Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

При извършени действия по разследването в гр. Пазарджик и гр. Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният длъжностен служител е обвинен за извършено престъпление. Взета му е мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитана 20 свидетели.

Работата по случая продължава.

