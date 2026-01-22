Пловдивският апелативен съд потвърди парична гаранция за Божидар Бобоков

Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение на Божидар Бобоков от

5000 лева парична гаранция. Делото е образувано по протест на Смолянската окръжна

прокуратура срещу постановеното от Окръжен съд – Смолян определение за налагане на

мярка за неотклонение.

Срещу Бобоков - младши е образувано бързо наказателно производство за това, че в автомобила си, в курортен комплекс "Пампорово" е държал, с цел разпространение общо 384 грама марихуана.

Прокуратурата мотивира искането си с това, че 19-годишният младеж е обвинен в извършване на тежко умишлено престъпление, което се наказва с "лишаване от свобода от 2 до 8 години" и с глоба от 5000 до 20 000 лева, като се твърди, че са налице и трите предпоставки на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Апелативният съд намира, че протестът на прокуратурата е неоснователен и го остави без уважение. На Божидар Бобоков обаче беше наложена забрана за напускане на страната. Определението на Апелативния съд е окончателно.