Спецоперация във влакове и гарите е в ход у нас

Специализирана полицейска операция в железопътния транспорт е в ход от тази сутрин, съобщиха от МВР. Полицейските екипи следят във влакове и гарите за изоставени съмнителни пакети и багажи, пътници с конфликтно поведение, за действия, застрашаващи сигурността в жп транспорта, както и за незаконни мигранти.

Акцията се организира от RAILPOL, Европейската асоциация на националните полицейски сили, отговарящи за реда и сигурността в железопътния сектор. Подобни действия се провеждат във всички страни членки.

В България задачите по операцията се изпълняват от служителите на Дирекция "Жандармерия". Действията им започнаха тази сутрин в 7.00 часа и ще приключат в 7.00 часа сутринта на 23 януари.

