Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конституционният съд отхвърли искането на 49 народни представители от 51-вото Народно събрание за противоконституционност на решенията на парламента за избиране на министър председател, структура и състав на Министерски съвет, приети на 16 януари 2025 г., се посочва в съобщение на сайта на съда.

В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението е прието единодушно. Докладчик по делото бе Десислава Атанасова.

В мотивите си Конституционният съд посочва, че решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици.

