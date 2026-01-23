КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет

Конституционният съд отхвърли искането на 49 народни представители от 51-вото Народно събрание за противоконституционност на решенията на парламента за избиране на министър председател, структура и състав на Министерски съвет, приети на 16 януари 2025 г., се посочва в съобщение на сайта на съда.

В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението е прието единодушно. Докладчик по делото бе Десислава Атанасова.

В мотивите си Конституционният съд посочва, че решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици.