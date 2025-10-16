Кубрат Пулев се завръща на ринга: голям сблъсък с Мурат Гасиев в Дубай

Българският боксьор Кубрат Пулев ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. Мачът ще бъде защита на регулярната световна титла на WBA в тежка категория, която Кобрата спечели след победата си над Махмуд Чар през декември миналата година в София.

44-годишният Пулев има зад гърба си 35 професионални мача – 32 победи (14 с нокаут) и 3 загуби. За него това ще бъде първи двубой от близо година.

Съперникът му, 32-годишният Мурат Гасиев, е бивш световен шампион на WBA и IBF в полутежка категория. След преминаването си в тежка категория през 2020 г., той натрупа серия от впечатляващи победи с нокаут. Сред тях са KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист през 2024 г. и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Гасиев има общо 32 победи (25 с нокаут) и само 2 загуби. Той стана световноизвестен през 2018 г., когато се представи блестящо в турнира World Boxing Super Series, побеждавайки Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

Дълго време се обсъждаше кой ще бъде следващият противник на Кубрат Пулев, след като няколко планирани мача пропаднаха. Сега обаче е ясно — българската звезда отново ще излезе на ринга, този път в една от най-очакваните битки на годината в Дубай.