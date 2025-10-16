БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Кубрат Пулев ще се изправи срещу Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай

32-годишният боксьор има 32 победи, 25 от които с нокаут и 2 загуби.

кубрат пулев надявам един зрелищен двубой изляза победител
Снимка: БГНЕС
Носителят на регулярната световна титла на WBA Кубрат Пулев ще защитава пояса си 12 декември в Дубай срещу руснак. Съперник на Кобрата ще бъде Мурат Гасиев. Той е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория. От 2020 година 32-годишният боец се състезава в тежка категория.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума.

44-годишният Кубрат Пулев за последно победи Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година. Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут и 2 загуби. Руснакът се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

През последните 12 месеца много се спекулираше с имената на следващите съперници на Кубрат Пулев. Няколко пъти Кобрата бе близо до подписване на договор за двубой, но преговорите се проваляха в последния момент по една или друга причина.

