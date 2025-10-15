БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Световната боксова асоциация нареди на Кубрат Пулев да защитава пояса си срещу Моузес Итаума

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

20-годишният боксьор няма загуба в 13-те си мача на професионалния ринг.

Кубрат Пулев - Махмуд Чар
Снимка: БТА
Слушай новината

Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Вместо това българинът ще трябва да излезе на ринга срещу британеца Моузес Итаума, ако иска да запази отличието си.

С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата. От WBA отчитат, че Хънтър има друго желание за развитие на кариерата си и вече не е в позиция да бъде претендент за пояса, който Пулев спечели в края на миналата година с победа над германеца Махмуд Чар.

По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг, като е спечелил всички 13. В 11 от тях той постига победа с нокаут, като във всички съкрушителният удар идва в първия или във втория рунд.

Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

Очакванията бяха следващият мач на Итаума да бъде на 13 декември в Манчестър срещу противник, който все още не е обявен, но по всяка вероятност решението на WBA ще внесе промяна в плановете на британеца.

Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

#Кубрат Пулев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма част от сградата с проблеми около санирането ѝ
5
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма...
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Други спортове

Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн
Чете се за: 00:55 мин.
Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион Карлос Насар Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион Карлос Насар
Чете се за: 01:50 мин.
Сестри Стоеви започнаха с победа в Одензе Сестри Стоеви започнаха с победа в Одензе
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25

Водещи новини

Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ