ИЗВЕСТИЯ

Купата на България започва с дербита и изненади

Чете се за: 01:12 мин.
Снимка: БТА
Днес стартират 1/16-финалите за Купата на България, а теренът ще събере някои от най-популярните имена в родния футбол – Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и още куп отбори, готови за битка.

По правилник всички елитни тимове играят като гости. Първи на терена излизат Спартак (Плевен) и Ботев (Пловдив) – мачът започва в 12:45 ч. Двата отбора не са се срещали от цели 20 години, така че сблъсъкът обещава интрига.

Вечерта, от 18:45 ч., идва ред на дербито Дунав (Русе) – Локомотив (Пловдив). Двата тима имат богата история в турнира – последният им мач за Купата беше през 2018 г., когато Локомотив спечели с 2:1.

Сред днешните двубои са още:
12:45 ч. Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
13:30 ч. Бдин - Добруджа
13:30 ч. Рилски спортист - Локомотив (София)
13:30 ч. Ямбол 1915 - Спартак (Варна)
15:45 ч. Фратрия – Арда
18:45 ч. Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

Купата започва, а емоциите тепърва ще се разгарят.

