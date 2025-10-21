Кузманов се класира за втория кръг на Чалънджър в Хамбург

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Българинът стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4 след 1:55 час игра.

Германският тийнейджър, №800 в световната ранглиста, започна силно и взе пет поредни гейма, с което поведе с 5:1 за успеха в първия сет. Със същата серия 32-годишният пловдивчанин затвори втората част, за да изравни резултата. В третия сет българинът дръпна с 3:1, но бързо допусна да бъде застигнат. При 5:4 той взе аванс от 40:0 при подаване на съперника и реализира още първия си мачбол.

С успеха Кузманов заработи 900 евро и 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ата позиция. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между №6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).

Друг българин - Адриан Андреев, отпадна в първия кръг след поражение от белгийския квалификант Бувайсар Гадамаури с 3:6, 4:6, след като във втория сет пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат.

Андреев се завърна на корта в началото на месеца след половин година отсъствие заради лечение на контузия.