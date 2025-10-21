БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кузманов се класира за втория кръг на Чалънджър в Хамбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Другият български представител - Адриан Андреев, отпадна на старта.

димитър кузманов загуби втория кръг квалификациите турнир сериите чалънджър тенерифе
Слушай новината

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Българинът стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4 след 1:55 час игра.

Германският тийнейджър, №800 в световната ранглиста, започна силно и взе пет поредни гейма, с което поведе с 5:1 за успеха в първия сет. Със същата серия 32-годишният пловдивчанин затвори втората част, за да изравни резултата. В третия сет българинът дръпна с 3:1, но бързо допусна да бъде застигнат. При 5:4 той взе аванс от 40:0 при подаване на съперника и реализира още първия си мачбол.

С успеха Кузманов заработи 900 евро и 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ата позиция. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между №6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).

Друг българин - Адриан Андреев, отпадна в първия кръг след поражение от белгийския квалификант Бувайсар Гадамаури с 3:6, 4:6, след като във втория сет пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат.

Андреев се завърна на корта в началото на месеца след половин година отсъствие заради лечение на контузия.

#Димитър Кузманов #тенис, Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Български тенис

Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев
Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев
Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико
Чете се за: 01:15 мин.
За първи път в историята три българчета ще играят на Мастърс турнира до 12 г. За първи път в историята три българчета ще играят на Мастърс турнира до 12 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Василев ще срещне румънец в първия си мач от финалния Мастърс при юношите Александър Василев ще срещне румънец в първия си мач от финалния Мастърс при юношите
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Василев е водач в Група „А“ на финалния Мастърс при юношите Александър Василев е водач в Група „А“ на финалния Мастърс при юношите
Чете се за: 02:20 мин.
Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Испания Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Испания
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ