ЗАПАЗЕНИ

КЗП и НАП установиха нарушения на търговски обекти на столичното летище заради цените в левове и евро

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършиха днес съвместни проверки на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски" - София, при които бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съобщиха от КЗП.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт. Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева, посочват от КЗП.

Комисията продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

