КЗП установи повторно прилагане на забранена нелоялна практика от мобилен оператор спрямо възрастни хора

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нарушения на вече забранени с влязла в сила заповед на председателя на КЗП нелоялни търговски практики, изразяващи се в подвеждане на възрастни хора да подпишат нов договор за услуга, без тя да е поискана, съобщиха от ведомството.

Установено е, че при посещение в офис на мобилен оператор с цел проверка и заплащане на сметка или заявяване на техническа услуга, потребителите са подписали нови договори за пакетни услуги, които не са заявявали и от които нямат необходимост. В разгледаните случаи, търговецът не е приложил индивидуален подход и необходимото ниво на грижа при предоставяне на информация на конкретните потребители, с цел възприемане на сложна и обемна договорна информация.

Предоставянето на непълна, неясна или подвеждаща информация, е довело до подвеждането им да подпишат нови договори, при наличие на действащи такива, включително и за услуги, които обективно не могат и не ползват. Комисията подчертава, че с описаните действия се нарушава влязла в сила заповед на председателя на КЗП, с която вече е забранено такова некоректно поведение. В такива случаи, Законът за защита на потребителите предвижда санкции в размер до 72 000 евро.

Комисията ще продължи да прилага засилен контрол по отношение на практики, които противоречат на Закона за защита на потребителите, особено в случаите, при които засягат уязвими групи потребители.