Лацио и Удинезе не се победиха след шест гола на “Олимпико”

Последният мач от 34-ия кръг на Серия А противопостави Лацио и Удинезе, като срещата завърши при равенство 3:3. Гостите поведоха, столичани стигнаха до обрат, тимът от Удине си върна преднината, но Даниел Малдини заслужи точка на тима си в 95-ата минута.

Футболистите на Коста Руняич откриха резултата на стадион “Олимпико” в Рим в 18-ата минута. Кингсли Ехизибу стреля от движение от вътрешността на наказателното поле.

След почивката дойде и първият точен удар за лациалите. Лука Пелегрини възобнови равенството в 50-ата минута с плътен шут от границата на пеналтерията.

В 73-ата минута Густав Исаксен можеше да донесе пълен обрат на тима си, но Мадукс Окойе изби шута му в гредата.

Обратът все пак бе факт 10 минути преди края на редовното време. Педро направи резултата с 2:1 фалцов удар извън наказателното поле в далечния ъгъл.

Шест минути по-късно равенството отново бе факт. Едоардо Мота изби удар с глава на Вакун Исуф Байо, но Артур Ата изравни при добавката.

В 3-ата минута на добавеното време Артур Ата удвои головата си сметка и върна преднината на тима си. Полузащитникът бе оставен непокрит в пеналтерията след при центриране от корнер.

Само 2:38 минути по-късно играчите в синьо стигнаха до трети гол. Алесио Романьоли стреля с глава в лявата греда, но топката отиде в краката на Педро. Испанецът подаде по земя във вратарското поле, където Даниел Малдини се разписа от непосредствена близост.

Лацио се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 48 точки. Удинезе остава на 11-ата позиция в подреждането с 44 пункта.