Лацио измъкна равенството в луд мач с Торино с гол в 103-ата минута

Лацио и Торино поделиха точките след атрактивно 3:3 на "Стадио Олимпико" в Рим в мач от шестия кръг на Серия А.

Така "бианкочелестите" продължават с колебливата си форма от началото на сезона и са 13-и в класирането със 7 точки. "Биковете" са на 2 пункта и 3 позиции зад днешния си съперник.

Домакините се оказаха в ролята на догонващи след попадение на Джовани Симеоне в 16-ата минута, но Матео Канчелиери се разписа на два пъти през първото полувреме, за да оформи обрата в полза на "орлите".

Резервата Че Адамс възстанови паритета в 73-ата минута, преди да настъпят драматични заключителни минути.

Саул Коко вкара в 93-ата минута на срещата за 3:2 в полза на "биковете", но в 13-ата минута на продължението Данило Каталди спаси Лацио с точно изпълнена дузпа.

В друг двубой от кръга по същото време Лече постигна първия си успех за сезона в италианския шампион, след като спечели визитата си си на Парма с 1:0.

Единственият гол за гостите отбеляза Рикардо Сотил в 38-ата минута.

Така южняците изплуваха от зоната на изпадащите и изпревариха днешния си съперник на 14-ото място с 5 точки и по-добра голова разлика.