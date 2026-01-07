Лацио продава най-добрия си футболист в Турция

Фенербахче е на крачка от сериозен трансферен удар, след като е постигнал договорка с Лацио за привличането на френския полузащитник Матео Гендузи. Информацията беше разпространена от Джанлука Ди Марцио и впоследствие потвърдена и от трансферния експерт Фабрицио Романо.

Сделката е на обща стойност около 30 милиона евро, като 28 милиона са фиксирана сума, а останалите 2 милиона са под формата на бонуси. От римския клуб са настоявали за подобрени финансови условия, след като първоначалната оферта на турския гранд е била за 27 милиона евро.

Очаква се Гендузи да се присъедини към Фенербахче през следващата седмица. Преди това халфът ще изиграе последния си мач за Лацио – гостуването на Верона в неделя.

26-годишният футболист прекара два сезона и половина на „Олимпико“. Първоначално той игра под наем от Марсилия, а впоследствие Лацио откупи правата му срещу 13 милиона евро. За римляните Гендузи записа общо 110 двубоя, в които реализира 6 гола и подаде за още 10. В актива си има и 14 участия с националния отбор на Франция, с 2 попадения и 2 асистенции.