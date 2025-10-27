БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лацио спечели домакинството си на Ювентус

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
лацио спечели домакинството ювентус
Лацио постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си срещу Ювентус от 8-ия кръг на италианското футболно първенство. Единственото попадение в мача бе дело на Тома Башич в 9-ата минута. Лошо върната топка от Джонатан Дейвид попадна в Данило Каталди, който подаде към Башич пред наказателното поле, а той стреля от движение и след рикошет в крака на Федерико Гати топката се оказа във вратата на Матия Перин.

До края на полувремето Душан Влахович и Дейвид пропуснаха добри възможности за изравнителен гол.

Второто полувреме започна с огромен пропуск на Влахович, който на метри пред вратата нацели напречната греда след центриране на Лойд Кели, но в последствие бе отсъдена и засада. Ювентус продължи да играе силно, но трудно достигаше до възможности пред Иван Проведел.

От своя страна Лацио на два пъти можеше да стигне до втори гол, но Исаксен и Педро пропуснаха.

Лацио вече има 11 точки и излезе на 10-ото място в класирането. Ювентус остава 8-и с 12 пункта.

