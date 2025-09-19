Ландо Норис бе най-бърз в първата тренировка преди Гран при на Азербайджан

Британецът Ландо Норис с МакЛарън даде най-добро време в първата свободна тренировка преди неделното Гран при на Азербайджан, 17-и кръг за сезона във Формула 1.

Малко след началото на заниманието на градската писта по улиците на Баку то бе спряно за 25 минути заради проблеми с трасето. Това позволи на щаба на МакЛарън да извърши промени по болида на Оскар Пиастри. Австралиецът, който е лидер в шампионата и се бори със съотборника си Норис за титлата, получи проблем с двигателя още в началото на тренировката, но спирането на тренировката му даде време и той успя да регистрира втори резултат.

Норис завърши с време от 1:42.704 минути, докато резултатът на Пиастри е с 0.310 секунди по-бавен.

Трето време в тренировката даде Шарл Льоклер с Ферари. Монегасецът, който потегля от полпозишън вече четири поредни години в това състезание, бе с 0.552 секунди по-бавен от Ландо Норис. Той обаче изпревари с една хилядна от секундата британеца Джордж Ръсел с Мерцедес, който даде четвърто време. Пети резултат даде тайландецът Алекс Албон с Уилямс, а след него се наредиха пилотите на Ред Бул Юки Цунода и Макс Верстапен.

Втората свободна тренировка е от 15:00 часа българско време.