Лапорта блокира завръщането на Меси

Не е тайна, че отношенията между двамата са обтегнати и че антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на президента при предстоящите избори.
Президентът на Барселона, Жоан Лапорта, разочарова милиони фенове по света, като обяви, че на този етап няма как да се реализира завръщането на Лионел Меси в клуба. Основният вариант за трансфер под наем бе определен от Лапорта като „нереалистичен“.
„Лео Меси да се завърне под наем? Това е нереалистичен вариант. Трябва да уважаваме настоящия си отбор“, заяви президентът на каталунския гранд.
През последните дни Меси отново се оказа в центъра на вниманието. В началото на седмицата той посети новия „Камп Ноу“, прекара няколко дни в Барселона и дори се срещна с част от феновете, които успяха да се докоснат до легендата.
Аржентинецът даде пространно интервю за местните медии, в което емоционално говори за клуба на живота си. Въпреки това мечтата му за завръщане остава блокирана от решенията на Лапорта. Не е тайна, че отношенията между двамата са обтегнати и че антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на президента при предстоящите избори.