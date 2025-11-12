БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лапорта блокира завръщането на Меси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Футбол
Запази

Не е тайна, че отношенията между двамата са обтегнати и че антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на президента при предстоящите избори.

меси завърна класира интер маями финала турнира лийгс къп
Слушай новината

Президентът на Барселона, Жоан Лапорта, разочарова милиони фенове по света, като обяви, че на този етап няма как да се реализира завръщането на Лионел Меси в клуба. Основният вариант за трансфер под наем бе определен от Лапорта като „нереалистичен“.

„Лео Меси да се завърне под наем? Това е нереалистичен вариант. Трябва да уважаваме настоящия си отбор“, заяви президентът на каталунския гранд.

През последните дни Меси отново се оказа в центъра на вниманието. В началото на седмицата той посети новия „Камп Ноу“, прекара няколко дни в Барселона и дори се срещна с част от феновете, които успяха да се докоснат до легендата.

Аржентинецът даде пространно интервю за местните медии, в което емоционално говори за клуба на живота си. Въпреки това мечтата му за завръщане остава блокирана от решенията на Лапорта. Не е тайна, че отношенията между двамата са обтегнати и че антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на президента при предстоящите избори.

# Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Спорт

Милан задържа Модрич до 2027 г.
Милан задържа Модрич до 2027 г.
Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 12.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 12.11.2025 г., 12:30 ч.
Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Чете се за: 01:07 мин.
Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще
Чете се за: 02:52 мин.
Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027 Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ