Лапорта блокира завръщането на Меси

Президентът на Барселона, Жоан Лапорта, разочарова милиони фенове по света, като обяви, че на този етап няма как да се реализира завръщането на Лионел Меси в клуба. Основният вариант за трансфер под наем бе определен от Лапорта като „нереалистичен“.

„Лео Меси да се завърне под наем? Това е нереалистичен вариант. Трябва да уважаваме настоящия си отбор“, заяви президентът на каталунския гранд.

През последните дни Меси отново се оказа в центъра на вниманието. В началото на седмицата той посети новия „Камп Ноу“, прекара няколко дни в Барселона и дори се срещна с част от феновете, които успяха да се докоснат до легендата.

Аржентинецът даде пространно интервю за местните медии, в което емоционално говори за клуба на живота си. Въпреки това мечтата му за завръщане остава блокирана от решенията на Лапорта. Не е тайна, че отношенията между двамата са обтегнати и че антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на президента при предстоящите избори.