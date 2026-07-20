Лапоухов и Ебонг се завръщат в групата на ЦСКА за гостуването на Славия

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Славия от 1-ия кръг на новия сезон в Първа лига. В нея се завръщат Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които пропуснаха гостуването на Дери Сити (2:1) в турнира Лига Европа заради визови пробелми.

Двубоят е с начален час 19:15 часа и ще се играе на стадион „Александър Шаламанов“.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Васил Каймаканов, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Леандро Годой, Жоел Цварц, Йоанис Питас.