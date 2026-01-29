БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЛеБрон Джеймс: Разбира се, че гостуването в Кливланд значи малко повече от всяко друго

Спорт
Легендата на Кливланд Кавалиърс коментира емоционалния и вероятно последен двубой срещу отбора от родния му град.

Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс
Снимка: БТА
Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс беше емоционален и се бореше със сълзите във вероятно последния си мач в Кливланд срещу Кавалиърс - първия му отбор в Националната баскетболна асоциация (НБА).

В 23-тия си сезон в Лигата и може би последния си двубой пред публиката в родния си щат Джеймс не успя да изведе настоящия си тим ЛА Лейкърс си до победата, губейки с 99:129.

По време на таймаут през първата четвърт 41-годишният играч на Лос Анджелис Лейкърс беше почетен с видео на екраните в залата, показващо най-добрите му моменти в петия мач от финалната серия срещу Детройт Пистънс през 2007 година, в който той отбеляза 25 точки. Видимо емоционалният ветеран получи бурни овации от страна на феновете в арената.

„Това със сигурност ме разчувства малко, няма спор“, каза Джеймс пред медиите след мача, цитиран от ДПА.

ЛеБрон Джеймс е роден в Акрон, Охайо - на 60 км южно от Кливланд, а през 2003 година беше избран от Кавалиърс в драфта на НБА, завръщайки се в отбора през 2014-а и спечелвайки първата титла в историята на клуба две години по-късно.

Синът на ЛеБрон - Брони Джеймс, който беше на 11 години, когато баща му спечели трофея с Кавалиърс, също беше в състава на Лейкърс за двубоя и също получи специален поздрав на екрана.

„Всяка зала, в която съм гостувал… просто се опитвам да се радвам на момента. Да не го приемам за даденост, защото знаете, че не съм взел решение за бъдещето си, но може да ми е последен мач в дадения град. Очевидно това означава малко повече тук, защото израснах на 35 минути на юг от това място", отговори Джеймс, попитан относно вероятността това да е последният му двубой в Кливланд.

41-годишният баскетболист също коментира факта, че неговата майка беше сред публиката, гледайки го да играе с 21-годишния си син.

„Майка ми има възможността да гледа сина си и внука си да играят в НБА. Едновременно. Чак сега започвам да се замислям колко невероятно е това“, завърши ЛеБрон Джеймс.

#Лос Анджелис Лейкърс #Леброн Джеймс

