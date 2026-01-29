Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд

Леброн Джеймс продължава да твърди, че все още не е взел решение дали това е последният му сезон в НБА, но емоциите му в сряда сякаш издадоха част от нагласата му.

По време на завръщането си в дългогодишния си дом Кливланд, 41-годишната звезда на Лос Анджелис Лейкърс не успя да сдържи сълзите си, след като Кавалиърс излъчиха специално видео в негова чест.

Това бе осмото участие на Джеймс в Кливланд, откакто приключи втория си престой в Кавалиърс след сезон 2017/18 (включително и Мача на звездите през 2022 г.), като при всяко от тях той бе посрещан с видео трибют. Никога досега обаче реакцията му не беше толкова емоционална, колкото тази в сряда.

Основната разлика този път бе, че видеото включваше момент, в който Джеймс реализира 25 поредни точки за Кливланд при победата над Детройт Пистънс в мач №5 от финалите в Източната конференция през 2007 година.

По повод емоционалната си реакция Джеймс заяви:

„Не го очаквах… Опитвам се да ценя всеки момент и да не ги приемам за даденост, защото това може да се окаже последният ми мач в Кливланд. Очевидно все още не съм взел решение за бъдещето си, но е напълно възможно да е така.“

Относно знаменитата си серия от 25 точки преди 19 години той добави:

„Помня този момент сякаш беше вчера. Бяхме аутсайдери срещу онзи отбор на Детройт, а за нас да спечелим този мач и след това и шестия, мисля че тук, и да стигнем до финалите на НБА, беше наистина специално преживяване“, припомни Джеймс.

Освен емоционалния момент, вечерта не се оказа успешна за Джеймс. Той завърши с 11 точки, три борби, пет асистенции и шест загубени топки при тежката загуба на Лейкърс с 99:129 от Кавалиърс.

Най-резултатният реализатор в историята на НБА записва средно по 22.0 точки, 5.9 борби и 6.7 асистенции в 29 мача през този сезон. 21-кратният участник в Мача на звездите и четирикратен шампион на лигата има средни показатели в кариерата си от 26.9 точки, 7.5 борби и 7.4 асистенции.