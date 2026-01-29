БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

41-годишната звезда с емоционална реакция в дългогодишния си дом.

Леброн Джеймс
Снимка: БТА
Слушай новината

Леброн Джеймс продължава да твърди, че все още не е взел решение дали това е последният му сезон в НБА, но емоциите му в сряда сякаш издадоха част от нагласата му.

По време на завръщането си в дългогодишния си дом Кливланд, 41-годишната звезда на Лос Анджелис Лейкърс не успя да сдържи сълзите си, след като Кавалиърс излъчиха специално видео в негова чест.

Това бе осмото участие на Джеймс в Кливланд, откакто приключи втория си престой в Кавалиърс след сезон 2017/18 (включително и Мача на звездите през 2022 г.), като при всяко от тях той бе посрещан с видео трибют. Никога досега обаче реакцията му не беше толкова емоционална, колкото тази в сряда.

Основната разлика този път бе, че видеото включваше момент, в който Джеймс реализира 25 поредни точки за Кливланд при победата над Детройт Пистънс в мач №5 от финалите в Източната конференция през 2007 година.

По повод емоционалната си реакция Джеймс заяви:

„Не го очаквах… Опитвам се да ценя всеки момент и да не ги приемам за даденост, защото това може да се окаже последният ми мач в Кливланд. Очевидно все още не съм взел решение за бъдещето си, но е напълно възможно да е така.“

Относно знаменитата си серия от 25 точки преди 19 години той добави:

„Помня този момент сякаш беше вчера. Бяхме аутсайдери срещу онзи отбор на Детройт, а за нас да спечелим този мач и след това и шестия, мисля че тук, и да стигнем до финалите на НБА, беше наистина специално преживяване“, припомни Джеймс.

Освен емоционалния момент, вечерта не се оказа успешна за Джеймс. Той завърши с 11 точки, три борби, пет асистенции и шест загубени топки при тежката загуба на Лейкърс с 99:129 от Кавалиърс.

Най-резултатният реализатор в историята на НБА записва средно по 22.0 точки, 5.9 борби и 6.7 асистенции в 29 мача през този сезон. 21-кратният участник в Мача на звездите и четирикратен шампион на лигата има средни показатели в кариерата си от 26.9 точки, 7.5 борби и 7.4 асистенции.

#НБА 2025/2026 # Леброн Джеймс #Кливланд Кавалиърс # Лос Анджелис Лейкърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: НБА

Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА
Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА
Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА
Чете се за: 06:52 мин.
Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Чете се за: 02:37 мин.
Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз
Чете се за: 07:30 мин.
Андрю Нембард поведе Индиана Пейсърс към успех над Оклахома Сити Тъндър Андрю Нембард поведе Индиана Пейсърс към успех над Оклахома Сити Тъндър
Чете се за: 05:25 мин.
Ленард се завърна навреме и изведе Клипърс до победа над Лейкърс Ленард се завърна навреме и изведе Клипърс до победа над Лейкърс
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
След инцидента в Минеаполис - имиграционните служби с нареждане да...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ситуацията във Венецуела: Родригес не иска Мачадо да се връща в...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ