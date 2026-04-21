Лече и Фиорентина не излъчиха победител в мач от Серия А

Лече завърши наравно 1:1 у дома срещу Фиорентина в двубоя от 33-ия кръг в шампионата на Италия.

След изтичане на половин час игра английското крило Джак Харисън откри резултата в полза на "виолетовите" с първия си гол в Серия А.

Застрашеният от изпадане състав на Лече, който не беше реализирал попадение в продължение на 357 минути, успя да се добере до равенството в 71-ата минута чрез удар с глава на Тиаго Габриел.

Преди това Ласана Кулибали и Уалид Хедира пропуснаха да се разпишат за домакините, които са на 18-то място в класирането с 28 точки, колкото има и намиращият се извън зоната на изпадащите тим на Кремонезе.

Фиорентина не успя да запише трети последователен успех и е на 15-та позиция с 36 точки.