Лече взе ценни три точки срещу Кремонезе в битката за спасение

Отборът на Лече постигна изключително важна победа с 2:1 над Кремонезе в директния сблъсък за оцеляване в италианската Серия А. С успеха в срещата от 28‑ия кръг „джалоросите“ събраха 27 точки и се изкачиха на 16‑ото място в класирането, докато съперникът им остава в зоната на изпадащите на 18‑а позиция с 24 точки.

Домакините решиха двубоя още преди почивката, когато отбелязаха и двете си попадения в рамките на 16 минути. Сантяго Пиероти откри резултата в 22‑ата минута след центриране от корнер на Антонино Гало и неубедителна намеса на вратаря Емил Аудеро.

Малко по‑късно Лече удвои преднината си. След удар на Никола Стулич топката срещна ръката на Матео Бианкети в наказателното поле. Първоначално съдията Симоне Соца отсъди корнер, но след намесата на ВАР преразгледа ситуацията и посочи бялата точка. Стулич реализира дузпата, пращайки вратаря в обратния ъгъл.

Кремонезе намали изоставането си в самото начало на второто полувреме. В 47‑ата минута Милан Джурич задържа топката с гръб към вратата и подаде към Федерико Бонацоли, който се разписа за 1:2.

До края гостите натиснаха в търсене на изравнителен гол, но стражът на Лече Владимиро Фалконе се намеси решително в няколко ключови ситуации. Най‑напрегнатият момент дойде в последната минута, когато Кремонезе поиска дузпа за предполагаемо нарушение срещу Антонио Санабрия, но съдията Соца остави играта да продължи, а ВАР потвърди решението му.

С победата Лече направи важна крачка към запазване на мястото си в елита, докато Кремонезе остава под сериозна заплаха от изпадане. В класирането води Интер с 67 точки, пред Милан с 57 и Наполи с 56.