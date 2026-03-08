БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Лече взе ценни три точки срещу Кремонезе в битката за спасение

Спорт
"Джалоросите“ спечелиха с 2:1 и се измъкнаха от опасната зона в Серия А

Лече взе ценни три точки срещу Кремонезе в битката за спасение
Отборът на Лече постигна изключително важна победа с 2:1 над Кремонезе в директния сблъсък за оцеляване в италианската Серия А. С успеха в срещата от 28‑ия кръг „джалоросите“ събраха 27 точки и се изкачиха на 16‑ото място в класирането, докато съперникът им остава в зоната на изпадащите на 18‑а позиция с 24 точки.

Домакините решиха двубоя още преди почивката, когато отбелязаха и двете си попадения в рамките на 16 минути. Сантяго Пиероти откри резултата в 22‑ата минута след центриране от корнер на Антонино Гало и неубедителна намеса на вратаря Емил Аудеро.

Малко по‑късно Лече удвои преднината си. След удар на Никола Стулич топката срещна ръката на Матео Бианкети в наказателното поле. Първоначално съдията Симоне Соца отсъди корнер, но след намесата на ВАР преразгледа ситуацията и посочи бялата точка. Стулич реализира дузпата, пращайки вратаря в обратния ъгъл.

Кремонезе намали изоставането си в самото начало на второто полувреме. В 47‑ата минута Милан Джурич задържа топката с гръб към вратата и подаде към Федерико Бонацоли, който се разписа за 1:2.

До края гостите натиснаха в търсене на изравнителен гол, но стражът на Лече Владимиро Фалконе се намеси решително в няколко ключови ситуации. Най‑напрегнатият момент дойде в последната минута, когато Кремонезе поиска дузпа за предполагаемо нарушение срещу Антонио Санабрия, но съдията Соца остави играта да продължи, а ВАР потвърди решението му.

С победата Лече направи важна крачка към запазване на мястото си в елита, докато Кремонезе остава под сериозна заплаха от изпадане. В класирането води Интер с 67 точки, пред Милан с 57 и Наполи с 56.

