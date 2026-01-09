Ледени дни през уикенда със сняг, силен вятър и рязко застудяване

През почивните дни времето в страната ще се влоши осезаемо. Очакват се сняг, силен вятър и рязко застудяване, като на много места ще има истински зимни условия.

В някои райони дъждът ще преминава в сняг и ще се образува снежна покривка. Най-сериозни валежи се очакват в Североизточна България, където са възможни навявания и усложнена пътна обстановка.

Вятърът ще бъде силен и студен, като допълнително ще понижи температурите. На места има риск от поледици, особено рано сутрин и вечер.

Синоптиците предупреждават за внимателно шофиране и подходящо зимно облекло, защото уикендът ще донесе истинско усещане за зима.