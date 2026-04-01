Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендарният баскетболен треньор Светислав Пешич обяви, че след настоящия сезон ще сложи край на кариерата си

Светислав Пешич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на баскетболния Байерн Мюнхен Светислав Пешич обяви, че след настоящия сезон ще сложи край на кариерата си.

"Както пиша в книгата - веднъж треньор, винаги треньор. Винаги ще бъда активен в баскетбола, ще давам уроци и други подобни. Но към края на живота си вече не мога да бъда старши треньор. Знам, че хората няма да ми повярват, когато кажа, че се отказвам. Но след този сезон наистина спирам", коментира Пешич пред германския вестник Die Zeit.

"Имам красива къща в Барселона, където живее част от семейството ми. И искам да съм по-често в родния ми град Пирот. Искам да преживея живота си и от различна гледна точка. След този сезон наистина спирам", каза още 76-годишният сръбски специалист.

Сред всички отличия, спечелени от Светислав Пешич, изтъкват титлата от световното първенство през 2002 година с Югославия, златото от Евробаскет 1993 с Германия, както и от Евробаскет 2001 отново с Югославия, среброто от световното първенство през 2023-а със Сърбия, бронзът от Олимпийските игри през 2024-а пак със Сърбия и титлата в Евролигата с Барселона през 2003 година.

#Светислав Пешич

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Европейски баскетбол

Борислава Христова и Атинайкос загубиха първия финал в Еврокъп
Борислава Христова и Атинайкос загубиха първия финал в Еврокъп
Апоел разочарова Панатинайкос след късен щурм в София (ВИДЕО) Апоел разочарова Панатинайкос след късен щурм в София (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Евролига: Апоел Тел Авив - Панатинайкос (ГАЛЕРИЯ) Евролига: Апоел Тел Авив - Панатинайкос (ГАЛЕРИЯ)
Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство
Чете се за: 01:50 мин.
Байерн обърка сметките на Фенербахче в Евролигата Байерн обърка сметките на Фенербахче в Евролигата
Чете се за: 01:57 мин.
Таня Гатева: През ноември ще покажем най-добрата версия на себе си Таня Гатева: През ноември ще покажем най-добрата версия на себе си
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
