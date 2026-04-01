Легендарният баскетболен треньор Светислав Пешич обяви, че след настоящия сезон ще сложи край на кариерата си

Старши треньорът на баскетболния Байерн Мюнхен Светислав Пешич обяви, че след настоящия сезон ще сложи край на кариерата си.

"Както пиша в книгата - веднъж треньор, винаги треньор. Винаги ще бъда активен в баскетбола, ще давам уроци и други подобни. Но към края на живота си вече не мога да бъда старши треньор. Знам, че хората няма да ми повярват, когато кажа, че се отказвам. Но след този сезон наистина спирам", коментира Пешич пред германския вестник Die Zeit.

"Имам красива къща в Барселона, където живее част от семейството ми. И искам да съм по-често в родния ми град Пирот. Искам да преживея живота си и от различна гледна точка. След този сезон наистина спирам", каза още 76-годишният сръбски специалист.

Сред всички отличия, спечелени от Светислав Пешич, изтъкват титлата от световното първенство през 2002 година с Югославия, златото от Евробаскет 1993 с Германия, както и от Евробаскет 2001 отново с Югославия, среброто от световното първенство през 2023-а със Сърбия, бронзът от Олимпийските игри през 2024-а пак със Сърбия и титлата в Евролигата с Барселона през 2003 година.