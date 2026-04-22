Дирк Новицки бе официално въведен в Залата на славата на ФИБА

Седем страхотни играчи и един именит треньор бяха официално въведени в Залата на славата на Международната федерация по баскетбол (ФИБА), информираха от централата.

Престижната церемония се проведе в германския град Берлин, заедно с жребия за световното първенство по баскетбол за жени, отбелязвайки трайното наследство на играта.

Тазгодишният випуск включваше Дирк Новицки (Германия), Сю Бърд (САЩ), Селин Дюмер (Франция), Кларис Мачангуана (Мозамбик), Исмения Пошар (Чили), Хидайет Тюркоглу (Турция), Чжъчжъ Ван (Китай) и Лудвик Миета-Миколайевич (Полша).

„Спортът има уникален начин да формира качества като почтеност и характер. Когато си спомням за собствения си път, осъзнавам, че дължа на спорта много повече от тази чест днес. „Не бях открит чрез спорта, чрез спорта открих живота и света“, заяви по време на встъпителната си реч Дирк Новицки, разсъждавайки върху по-дълбокото въздействие на баскетбола.

Сю Бърд изрази мнението си за глобалното измерение на Залата на славата на ФИБА.