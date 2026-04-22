БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Дирк Новицки бе официално въведен в Залата на славата на ФИБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Германецът бе отличен на церемония в Берлин.

Снимка: БТА
Слушай новината

Седем страхотни играчи и един именит треньор бяха официално въведени в Залата на славата на Международната федерация по баскетбол (ФИБА), информираха от централата.

Престижната церемония се проведе в германския град Берлин, заедно с жребия за световното първенство по баскетбол за жени, отбелязвайки трайното наследство на играта.

Тазгодишният випуск включваше Дирк Новицки (Германия), Сю Бърд (САЩ), Селин Дюмер (Франция), Кларис Мачангуана (Мозамбик), Исмения Пошар (Чили), Хидайет Тюркоглу (Турция), Чжъчжъ Ван (Китай) и Лудвик Миета-Миколайевич (Полша).

„Спортът има уникален начин да формира качества като почтеност и характер. Когато си спомням за собствения си път, осъзнавам, че дължа на спорта много повече от тази чест днес. „Не бях открит чрез спорта, чрез спорта открих живота и света“, заяви по време на встъпителната си реч Дирк Новицки, разсъждавайки върху по-дълбокото въздействие на баскетбола.

Сю Бърд изрази мнението си за глобалното измерение на Залата на славата на ФИБА.

„Имах късмета да преживея много значими моменти в кариерата си, но този се усеща различно, защото не става въпрос за един отбор, една лига или един град. Става въпрос за играта на глобално ниво“, сподели тя.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Дирк Новицки #ФИБА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ