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Летище Бургас работи в нормален режим, казаха от аеропорта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Летище Бургас работи в нормален режим, казаха от аеропорта
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Летище Бургас работи в нормален режим, няма нарушения в полетната програма. Това казаха от пресцентъра на Летище Бургас след публикувана информация от Министерството на транспорта и съобщенията за извънредното кацане на самолет на полската авиокомпания LOT в Бургас заради фалшив сигнал за отвличане.

Летище Бургас работи по план. Няма нито един закъснял полет. Всички полети се изпълняват по разписание. Няма нито извънредна ситуация, нито нещо необичайно, посочиха от пресцентъра на аеропорта.

По-рано Министерството на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с Airbus A320 на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност.

Според министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по Air Policing. Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.

От транспортното министерство съобщиха още, че е свикан Кризисен щаб и е обявена аварийна готовност съгласно действащите протоколи. Самолетът е позициониран на място, отдалечено от критичната инфраструктура на летището, а компетентните органи на МВР извършват проверки.




#летище Бургас #полети

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