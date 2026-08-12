Летището в Катания остава затворено заради изригването на вулкана Етна

Летището в град Катания на италианския остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон, предаде ДПА.

Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19.00 ч. българско време. Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са и много чуждестранни туристи.

Етна, най-активният вулкан в Европа, изхвърля големи количества пепел и нажежени скални фрагменти от петък. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два потока.

Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство е напълно затваряно. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова.

Снимки: БТА

Много пътници опитват да използват летището в Палермо или да пътуват с влак като алтернатива, посочва ДПА.