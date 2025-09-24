БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп

от Веселин Михайлов
Спорт
"Червените" оцеляха срещу Саутхемптън.

ливърпул саутхемптън карабао къп трети кръг
Снимка: Liverpool/X
Слушай новината

Ливърпул намери място на осминафиналите на Карабао Къп. Действащите шампиони във Висшата лига оцеляха срещу Саутхемтън с 2:1 в мач от третия кръг.

На "Анфийлд" точни за мърсисайдци бяха две от новите летни попълнения - Александър Исак и Юго Екитике, които спазиха кожата на своя отбор, а за светците точен бе Шей Чарлс. "Червените" обаче останаха с човек по-малко, тъй като Екитике получи червен картон в края. Шампионите в английския елит не убедиха, но в крайна сметка елиминираха състава, воден от Уил Стил.

Домакините получиха шанс да поведат още на старта. В първата минута Алексадър Исак се възползва от грешка на гостите и се озова на отлична позиция, но неговият удар бе отразен от вратаря Алекс МакКарти.

Гостите постепенно се активизираха и опитаха да затруднят Гиорги Мамардашвили, който в 6-та минута спаси удар на Адам Армстронг.

В средата на първото полувреме „червените“ отново можеха да вкарат. Джереми Фримпонг намери Фредерико Киеза, но МакКарти отново се прояви с добро спасяване. Впоследствие „светците“ също останаха на крачка да отбележат, като Джо Гомес остана на крачка от това да си вкара автогол, но за негово щастие топката мина покрай вратата, пазена от Мамардашвили.

В 43-та минута мърсисайдци стигнаха до така желаното попадение. Гостуващият отбор организира атака Армстронг стреля и уцели гредата, а при добавката Лео Шенца също не успя с глава на празна врата. Последва светкавична контраатака, подхваната от Киеза, предостави възможност на Исак да стреля и да открие резултата.

През второто полувреме възможностите драстично намаляха. След час игра Киеза отбеляза второ попълнение, но попадението бе отменено заради засада.

В 76-та минута гостите поставиха равенството на таблото. Защитата на домакините сбърка при ъглов удар, а оттам Джошуа Куарши изведе Шей Чарлс и той отбеляза.

Актуалните първенци във Висшата лига си върнаха лидерството в 85-та минута. Киеза отново попадна в центъра на събитията и асистира на Юго Екитике, който на празна врата не сбърка. В бурната си радост французинът свали своята фланелка и след като имаше жълт картон, получен по-рано през мача, съдията му показа втори и той бе изгонен.

