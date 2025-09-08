БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Леверкузен намери заместника на Тен Хаг

53-годишният специалист изведе Дания до полуфиналите на Евро 2020.

каспер хюлманд вълшебна вечер
Слушай новината

Германският футболен клуб Байер Леверкузен назначи на треньорския си пост бившия селекционер на датския национален отбор Каспер Хюлманд, съобщава агенция Ройтерс. Той ще замени нидерландеца Ерик тен Хаг, който бе освободен след лошото начало на сезона в местното първенство.

53-годишният датчанин изведе родината си до полуфиналите на Евро 2020, където загуби след продължения срещу Англия. Той напусна поста си след поражение с 0:2 срещу Германия на осминафиналите на Евро 2024.

Хюлманд има опит в Бундеслигата с Майнц от сезон 2014/2015.

"Байер Леверкузен си изгради името на клуб, който е отлично структуриран и много амбициозен. Това бе потвърдено в последните дни. За мен е чест, че ми бе поверен треньорския пост. Мотивиран съм от успехите на Леверкузен в последните години и се надявам да помогна за граденето на бъдещето", заяви той, цитиран от Ройтерс.

