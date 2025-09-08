Леверкузен намери заместника на Тен Хаг

Германският футболен клуб Байер Леверкузен назначи на треньорския си пост бившия селекционер на датския национален отбор Каспер Хюлманд, съобщава агенция Ройтерс. Той ще замени нидерландеца Ерик тен Хаг, който бе освободен след лошото начало на сезона в местното първенство.

53-годишният датчанин изведе родината си до полуфиналите на Евро 2020, където загуби след продължения срещу Англия. Той напусна поста си след поражение с 0:2 срещу Германия на осминафиналите на Евро 2024.

Хюлманд има опит в Бундеслигата с Майнц от сезон 2014/2015.