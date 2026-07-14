Леви Нтумба получи приза за "Славист" на миналия сезон

Вратарят на Славия Леви Нтумба получи приза "Славист на сезон 2025-26". Стражът на "белите" беше награден със специален плакет, след като спечели вота на феновете и стана първият носител на отличието. Наградата му беше връчена по време на официалното представяне на отбора преди старта на сезон 2026-27.

Инициативата продължава и през новия шампонат. След всеки официален мач на отбора във Facebook страницата SLAVIA SOFIA ще се проведе гласуване, в което "белите" фенове отново ще могат да изберат "Славист на мача".

Славия започва новото първенство с домакинство на ЦСКА на 20 юли.