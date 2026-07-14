Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата, но това ще зависи само от нас

Томас Райс се цели в това Лудогорец отново да си върне усещането за печелене на титли в Първа лига. Германецът бе представен днес за старши треньор на разградчани по време на първата пресконференция. Наставникът знае, че Левски иска да си защити титлата, но заяви, че това зависи само от „зелените“.

На събитието Райс говори какво знае за „орлите“ до този момент и преди да застане начело.

„Надявам се както в предишните ми клубове, да имам добри отношения с журналистите. Не ми пречи да получавам критика, но планът ми е да получавам по-малко критика. Благодаря на Лудогорец, че ми дават възможността да бъда треньор тук. Даже в Германия се говори, че Лудогорец е бил 14 пъти шампион. Понякога се случват неща, които не се очакват. Но винаги нещата мога да се оправят. Аз съм тук да помогна и да оправим това, което е било неочаквано”, бяха първите му думи.

„Ако кажа, че искам да сме в топ 3, сигурно утре ще хвана пътя обратно за Германия. Моята цел е отборът да има добра нагласа, искам да запаля всичко и да сме готови отново. Отборът трябва да е на мястото, на което е бил 14 години", добави той.

Наставникът сподели повече какъв стил на игра ще практикуват „зелените“.

„И аз гледам световното и си имам мнение. Там има много отбори, малки държави, но виждам нещо, което нас ни очаква в първия мач – противници, които дават значение на дефанзивната работа. Очаквам бърза реакция и след като загубим топката, да си я върнем бързо. Харесвам повече активния футбол. Да накараме опонента да прави това, което ние искаме. Трябва да работим много и ментално. Както аз живея, искам и отборът да живее така. Първата тренировка беше нещо ново за всички нас – да се запознаем малко преди първия официален мач. Никога обаче няма да се оправдая с липса на време. Имам футболисти с много добри качества, които няма да мога да използвам в първите мачове. Това обаче е шанс за други играчи да покажат какво могат. Видях един отбор, който е готов да събере колкото се може повече точки.“

„Мисля първо за настоящия опонент. Това, което мога да кажа е, че ще ни очакват два различни стила на игра, но най-важното е да се подготвим за мача в събота и да спечелим точките. Локомотив Пловдив е един отбор, който играе много добре в защита. Той ще чака ние да сгрешим. Локомотив си продаде нападателя, който вкараше, но взе играч със сходни качества. Подготвяме се да играем повече с топката, за да накараме неговите футболисти да ни отворят пространства. Пловдивчани имат същия треньор, както и миналия сезон, и очаквам да играят по същия начин“, сподели специалистът.

Треньорът не скри и че „орлите“ продължават да работят по селекцията.

„Откакто съм в контакт с Лудогорец, постоянно говорим за футболисти на различни позиции. Мисля, че е редно първо да видя играчите, които са тук. Да им дам шанс, но ако имаме възможност да намерим футболисти, които пасват на отбора и моята философия, ще намерим начин да ги привлечем. Сега за мен фокусът е с тези играчи, които имам, да направим успешен мач в събота.“

Бившият играч призна, че е говорил със Станимир Стоилов преди да поеме тима от Разград.

„Говорили сме със Станимир Стоилов. За мен бързо стана ясно, че ми харесва тук. Да, не проведох подготовка. Но това се случва и в сезона, когато можеш да поемеш отбор и реално нямаш никаква подготовка. Аз не съм човек, който се оправдава. Ще работим стъпка по стъпка. Всеки спортист харесва повече да се състезава, отколкото да тренира.“

„Знам в момента кой е шампион. И всички мислим, че Левски също иска да напише история и ще опитат всичко да запази титлата при себе си. Трябва да си направим картинка на ситуацията, но всеки иска да защити титлата си. Всичко обаче ще зависи от нас. Дерой Дуарте изигра едно много добро световно първенство. Даваме му време да се възстанови. Той няма да играе в първите мачове. Когато се прибере, ще видим в каква форма е. Моят фаворит за Мондиал 2026, макар и да исках да е Германия, бих казал Франция или Испания. Дано един от тях стане световен шампион.“

„Аз съм човек, който е истински. Трудно е когато работиш, да гледаш други първенства. Винаги съм чувал хубави неща за Лудогорец, представяли са се добре в Европа. Сега съм готов да науча новите неща за отбора. За мен това е нещо ново, за момента не съм имал такава отговорност. Много време съм работил при юноши. Работил съм във Втора Бундеслига, след това в Първа. Там се борихме да не изпаднем. В Турция с отбор, който беше застрашен от изпадане, мечтаехме да играем в Европа, и го постигнахме. Новата ситуация за мен е да се боря за титла. Аз харесвам напрежението и искам да оправдая амбициите“, завърши Райс.