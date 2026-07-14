Славия подкрепи борбата срещу войната по пътищата

Славия ще събира пари в подкрепа на борбата срещу войната по пътищата. "Белите" ще набират финансови средства по време на двубоя срещу ЦСКА от първия кръг на новото първенство на 20 юли.

През юни двама юноши на "белите", родени 2017 година, загубиха живота си в автомобилна катастрофа.

"ПФК Славия обявява, че по време на мача на представителния отбор на "белите" срещу ЦСКА София на 20 юли ще бъдат събирани средства в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия-Мишо и Боби, които загубиха живота си в трагичен пътен инцидент през юни. Дарените суми по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение "Ангели на пътя". Всяка подкрепа в името на живота е по-голяма от всяка игра!", се казва в официалния сайт на Славия.

Дарения към сдружение "Ангели на пътя могат да бъдат направени тук: