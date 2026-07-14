Славия, Левски и ЦСКА се обединяват в благотворителен мач в памет на загиналите юноши на "белите"

Вторият отбор на Славия ще организира благотворителен приятелски мач с дублиращите състави на Левски и ЦСКА на 22 юли от 17:30 часа на стадион "Александър Шаламанов". Инициативата е посветена на паметта на двамата юноши на "белите" – Мишо и Боби, които загубиха живота си при тежка автомобилна катастрофа през юни.

Срещата ще премине в нестандартен формат. През първото полувреме Славия 2 ще се изправи срещу Левски 2, а след почивката "белите" ще играят срещу втория тим на ЦСКА.

С инициативата столичният клуб се включва и в обществената кампания срещу войната по пътищата, подкрепяйки сдружение "Ангели на пътя". Входът за зрителите ще бъде свободен, а всички събрани дарения по време на събитието ще бъдат предоставени на организацията.

От Славия призоваха футболната общественост да подкрепи каузата и да изпълни трибуните на стадион "Александър Шаламанов", като отдаде почит на паметта на двете момчета и подкрепи усилията за по-голяма безопасност на пътя. "В името на детските мечти!" – гласи посланието на клуба в официалното съобщение за инициативата.