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Славия, Левски и ЦСКА се обединяват в благотворителен мач в памет на загиналите юноши на "белите"

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Спорт
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Двубоят между вторите отбори на трите клуба ще се проведе на 22 юли, а събраните средства ще бъдат дарени на сдружение "Ангели на пътя"

Славия, Левски и ЦСКА се обединяват в благотворителен мач в памет на загиналите юноши на "белите"
Снимка: БТА
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Вторият отбор на Славия ще организира благотворителен приятелски мач с дублиращите състави на Левски и ЦСКА на 22 юли от 17:30 часа на стадион "Александър Шаламанов". Инициативата е посветена на паметта на двамата юноши на "белите" – Мишо и Боби, които загубиха живота си при тежка автомобилна катастрофа през юни.

Срещата ще премине в нестандартен формат. През първото полувреме Славия 2 ще се изправи срещу Левски 2, а след почивката "белите" ще играят срещу втория тим на ЦСКА.

С инициативата столичният клуб се включва и в обществената кампания срещу войната по пътищата, подкрепяйки сдружение "Ангели на пътя". Входът за зрителите ще бъде свободен, а всички събрани дарения по време на събитието ще бъдат предоставени на организацията.

От Славия призоваха футболната общественост да подкрепи каузата и да изпълни трибуните на стадион "Александър Шаламанов", като отдаде почит на паметта на двете момчета и подкрепи усилията за по-голяма безопасност на пътя. "В името на детските мечти!" – гласи посланието на клуба в официалното съобщение за инициативата.

#ПФК Левски София #ПФК Славия #ПФК ЦСКА София

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