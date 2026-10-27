Левски и Арда закриват 12-тия кръг в Първа лига

С два мача във вторник, 27 октомври, завършва 12-ият кръг в Първа лига. От 17:00 часа Черно море е домакин на Септември, а в 19:30 стартира срещата между Арда и Левски.

На стадиона в Кърджали „сините“ ще опитат да приключат подобаващо една силна седмица за клуба, след като в четвъртък стигнаха до първа победа в Лига Европа, печелейки визитата си на чешкия Виктория Пилзен с 2:1.

В изиграните досега 8 гостувания на „Арена Арда“, столичани имат 4 победи и 4 равенства, при внушителната голова разлика 14:3 в тяхна полза. Последните две гостувания на Левски в Кърджали бяха спечелени безапелационно с по 3:0. "Сините“ се намират в серия от 3 поредни шампионатни победи срещу този съперник (включително и мачовете в София) с общ резултат 7:0. Последният успех на Арда над Левски в елита е преди 5 години на стадион „Георги Аспарухов“.

Иначе в Първа лига Левски заема второто място във временното класиране с 28 точки (с два мача по-малко от лидера ЦСКА), докато Арда Кърджали се намира на шеста позиция със 17.

Хулио Веласкес потвърди, че Радослав Кирилов, Гашпер Търдин и Асен Митков почти сигурно пропускат мача в Кърджали поради здравословни проблеми. Испанецът обяви, че победата в Лига Европа е вече забравена и ще направи някои ротации, за да запази свежестта в сгъстения цикъл. Въпреки това, той няма да прави компромиси с халфовата линия и се очаква Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо да стартират като титуляри.

Момчетата на Александър Тунчев могат да влязат в Топ 5 при успех днес над столичани. Задачата обаче няма да е никак лесна за състава от Кърджали – Левски е загубил досега само веднъж точки. Това се случи при нулевото равенство с Ботев Враца под Околчица. Арда си възвърна самочувствието, след като записа успех в турнира за Купата на България, след като преди това регистрира три загуби и едон равенство в първенството.

По-рано през деня Черно море приема столичния Септември на „Тича“ в морската ни столица. Воденият от Илиан Илиев отбор е на дъното в класирането с едва шест спечелени точки до момента, а наскоро отпадна и от Локомотив Пловдив в новия турнир на БФС за Купата на Елита.

Септември пък ще бъде с нов старши треньор за гостуването във Варна. Това е черногорският специалист Младен Кашчелан. Като футболист той е бивш шампион с Лудогорец. Септемврийци се разделиха с португалеца Шимао Фрейташ, след като влязоха в много лоша серия – пет поредни загуби във всички турнири, включително и отпадане от Локомотив Горна Оряховица в 1/16-финалите за Купата на България.