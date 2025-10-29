Левски и ЦСКА тръгват към осминафиналите за Купата на България

Днес е денят на дербитата в турнира за Купата на България. Двата столични гранда — ЦСКА и Левски, се готвят за нови победи и продължаване към осминафиналите.

ЦСКА гостува на Севлиево от 13:30 ч. “Армейците” са във форма след две поредни победи в първенството — срещу Добруджа и Берое — и влизат в мача като категоричен фаворит. Тимът на Севлиево пък е на 14-то място във Втора лига и ще се опита да поднесе изненада.

Левски играе по-късно — от 16:30 ч. срещу Хебър Пазарджик. “Сините” са водачи в Първа лига, но мачът няма да е лесен: преди две години именно Хебър успя да елиминира Левски от Купата след драматична победа с 2:1. Любопитното е, че сега пазарджишкият тим се води от бившия треньор на Левски Николай Митов, което добавя още интрига.

Ето и останалите срещи от 1/16-финалите на турнира:

Вече изиграни мачове (вторник, 28 октомври):

Спартак (Плевен) – Ботев (Пловдив) 0:4

Бдин (Видин) – Добруджа 2:7

Рилски спортист – Локомотив (София) 2:3

Тунджа (Ямбол) – Спартак (Варна) 1:3

Фратрия – Арда 1:2

Дунав (Русе) – Локомотив (Пловдив) 1:2 след продължения



Днес, сряда – 29 октомври:

12:00 – Миньор (Перник) vs Черно море

13:30 – Загорец vs Ботев (Враца)

13:30 – Севлиево vs ЦСКА

13:30 – Спартак (Пловдив) vs Славия

13:30 – Марек vs Монтана

13:30 – Спортист (Своге) vs Септември (София)

13:30 – Витоша vs Берое

16:30 – Хебър vs Левски

Четвъртък, 30 октомври:

13:30 – Черноморец (Бургас) vs Лудогорец

Дали “сините” и “червените” ще стигнат до следващия кръг, ще стане ясно до края на деня — но феновете вече тръпнат в очакване.