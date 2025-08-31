Левски излезе временно на върха в Първа лига

Левски се изкачи временно на върха в класирането на българската футболна Първа лига, след като Кристиан Димитров и Майкон вкараха голове през първото полувреме за победа с 2:1 срещу ЦСКА 1948 в мач от седмия кръг. "Сините" са с 16 точки и една повече от Локомотив (Пловдив), а Лудогорец (Разград) е с още три пасив и мач по-малко.

Столичният гранд приключи в четвъртък европейското си участие за този сезон със загуба с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в Нидерландия. "Червените" пък влязоха в двубоя в отлично настроение, след като записаха две поредни победи, последната от които срещу един от най-големите си врагове - ЦСКА.

"Сините" започнаха ударно срещата на стадион "Георги Аспарухов" и успяха да поведат още в осмата минута. Евертон Бала получи топката по дясното крило и изпрати центриране в наказателното поле, а Кристиан Димитров изпревари Уилям Фонкеу на далечна греда и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол за бранителя през сезона, като той пропусна три мача в първенството и игра във всички осем в евротурнирите.

Левски стигна до следващата си възможност след половин час игра, когато се бе настанил трайно в половината на "червените". Два удара с глава на Гашпер Търдин след корнери бяха отразени първо от Петър Маринов и след това от Адама Траоре, а в продължението на атаката Карл Фабиен направи огромен пропуск. Той получи пас от Майкон на два метра от празната врата на ЦСКА 1948, но не успя да я чукне в мрежата.

Фабиен може би направи пропуска на сезона, но в 34-ата минута Майкон може би вкара гола на сезона. Той получи подаване в наказателното поле и овладя с гръб към вратата, а стражът Маринов го гардира с тяло. Бразилецът обаче удари топката силно с пета и го преодоля за 2:0 в полза на "сините".

ЦСКА 1948 успя да отвърне на удара в началото на второто полувреме, след като Радослав Кирилов пропусна добро положение за Левски. Георги Русев проби по дясното крило и пусна пас по тревата към точката за дузпа, а Мамаду Диало изпрати прецизен удар в левия ъгъл на Светослав Вуцов за 1:2. За 28-годишния французин това бе четвърти гол в Първа лига.

Гостите бяха много близо до изравняване 15 минути преди изтичането на редовното време. "Червените" се измъкнаха от висока преса с двойно подаване и топката стигна до Диало по дясното крило, а той отправи много силен удар към вратата на "сините". Вуцов обаче отрази опасността и изби в корнер, след който Левски изчисти топката.

ЦСКА 1948 опита да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона. "Червените" обаче остават в отлична позиция и след четири победи са четвърти с 13 точки, три зад лидера Левски.