Левски надви ЦПВК в дербито на кръга

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
ЦСКА записа рутинен успех като гост в Драгоман.

ЖВК Левски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски надви ЦПВК в дербито на кръга в Демакс лига, докато ЦСКА записа рутинен успех като гост в Драгоман.

„Сините“ стигнаха до ценна победа с 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 28:26) в зала „Левски София“ след един от най-оспорваните мачове от началото на сезона. Гостите от ЦПВК взеха първия гейм, но тимът на Евелина Цветанова показа характер и обърна срещата с стабилна игра в ключовите моменти. Четвъртата част беше истинска драма – Левски поведе с 24:20, допусна изравняване, но все пак затвори мача след 28:26.

Габриела Жекова и Мария Златанова бяха най-резултатни за домакините с по 15 точки, а рожденичката Славина Колева добави 12. Успехът изкачи Левски на трето място, непосредствено пред ЦПВК, който остава четвърти.

В другия мач ЦСКА постигна пета победа за сезона, надделявайки над Драгоман с 3:0. „Червените“ контролираха срещата, като единствено третият гейм предложи по-сериозна интрига, но момичетата на Юлия Иванова-Минчева успяха да го затворят след 27:25.

