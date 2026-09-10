Левски поиска отлагане на дербито с Лудогорец заради натрупана умора

Левски е предприел действия за отлагането на шампионатния двубой срещу Лудогорец, който по програма трябва да се проведе на 20 септември от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“.

Ръководството на "сините“ възнамерява да се възползва от правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един двубой от вътрешното първенство.

Причината е натрупаната умора в състава на Хулио Веласкес след изключително натовареното начало на сезона. Левски е изиграл 17 официални срещи в рамките на само 64 дни, а последната от тях завърши с тежко поражение с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България.

Особено сериозно беше натоварването на "сините“ в европейските клубни турнири. Българският шампион изигра рекордните в клубната си история осем квалификационни двубоя в Шампионската лига.

По пътя си Левски отстрани последователно Борец от Босна и Херцеговина с общ резултат 5:1, Университатя от Румъния с 3:2 и Кайрат от Казахстан с 2:0. Така за първи път в историята си "сините“ елиминираха три действащи шампиона на различни държави в рамките на една европейска кампания.

Походът им към основната фаза на Шампионската лига приключи в плейофите срещу гръцкия шампион АЕК. След 0:0 в първата среща на стадион „Васил Левски“ българският тим отпадна с общ резултат 0:4 и продължи европейското си участие в Лига Европа.

Към осемте европейски срещи Левски добави още осем двубоя в първенството и финала за Суперкупата, което е довело до решението на ръководството да потърси допълнително време за възстановяване преди следващите международни ангажименти.

"Сините“ вече веднъж се възползваха от възможността за отлагане на шампионатна среща по време на квалификациите в Европа. Двубоят със Славия, първоначално предвиден за 15 август, беше преместен за 2 септември и впоследствие спечелен от Левски с 2:1.

Тогава промяната в програмата осигури повече време за подготовка преди първата среща с АЕК, завършила 0:0 пред около 40 хиляди зрители на Националния стадион "Васил Левски“.

Сега на "Герена“ искат да приложат същия подход и преди началото на същинската част на Лига Европа, което би довело до нова дата за един от най-очакваните двубои.