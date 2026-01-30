БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Левски представи Хуан Переа

Спорт
След дълга трансферна сага "сините" представиха новият си нападател.

левски представи хуан переа
Снимка: ПФК Левски
Футболният Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Хуан Переа и му пожела много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка, след като трансферът на нападателя Локомотив Пловдив беше обявен снощи.

Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден през 1999 година в Меделин, Колумбия. Започва футболната си кариера в Индепендиенте Меделин, а в началото на 2021 г. преминава в португалския Лузитания.

Година по-късно става част от друг португалски клуб - Ковиля, където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в Академика Коимбра, където записва 50 двубоя и отбелязва 20 попадения.

През септември 2024 година той става част от Локомотив Пловдив, с чийто екип записва 45 мача и 15 гола.

Междувременно представителният отбор на Левски продължава с подготовката си за мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Тренировката днес ще стартира в 17:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.

