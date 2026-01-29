БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив Пловдив трансферира Хуан Переа в Левски
Локомотив Пловдив трансферира Хуан Переа в Левски

от БНТ
Спорт
Нападателят отбеляза 15 гола в 45 мача за пловдивчани.

Хуан Переа
Снимка: startphoto.bg
Локомотив Пловдив финализира изходящ трансфер, съобщиха от клуба. Футболистът Хуан Переа ще продължи своята кариера в Левски.

“Черно-белите” ще вземат трансферна сума, като освен това запазват и процент от бъдеща продажба на играча в трети клуб.

Хуан Переа се присъедини към Локомотив преди година и половина, като впоследствие се наложи в титулярния състав. За „черно-белите“ той записа общо 45 мача и реализира 15 попадения.

По-рано днес новината бе обявена от собственика на пловдивския клуб Христо Крушарски.

