Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски

Нападателят на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа ще продължи кариерата си в състава на Левски (София). Новината потвърди собственикът на пловдивския клуб Христо Крушарски на пресконференция в Пресклуб България.

„Има конкретика за Хуан Переа и тя ще се случи в близките няколко дни. Там имаше голяма конкуренция, но направихме така, че да остане да играе в България и да помага за развитието на българския футбол. Ясно е накъде ще поеме – Левски София", коментира Крушарски.

„Да мине медицинските прегледи, да минат процедурите, момчето вече е тука, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията и желанията, които имаше", поясни още собственикът на Локомотив.

„В тази каша са набъркани мениджърите. Мениджърите пречат най-много на футболистите. В 10-годишната практика във футбола, когато един мениджър каже някаква заплата на футболиста, те полудяват“.

Собственикът на Локомотив добави, че ще разчита на родни футболисти.