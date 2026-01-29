Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски

Собственикът на Локомотив сподели, че ще разчита на родни футболисти.
Нападателят на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа ще продължи кариерата си в състава на Левски (София). Новината потвърди собственикът на пловдивския клуб Христо Крушарски на пресконференция в Пресклуб България.
„Има конкретика за Хуан Переа и тя ще се случи в близките няколко дни. Там имаше голяма конкуренция, но направихме така, че да остане да играе в България и да помага за развитието на българския футбол. Ясно е накъде ще поеме – Левски София", коментира Крушарски.
„Да мине медицинските прегледи, да минат процедурите, момчето вече е тука, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията и желанията, които имаше", поясни още собственикът на Локомотив.
„В тази каша са набъркани мениджърите. Мениджърите пречат най-много на футболистите. В 10-годишната практика във футбола, когато един мениджър каже някаква заплата на футболиста, те полудяват“.
„Ще развивам българското. Нека спрем да развиваме псевдо играчи. Даваме им шанс, вместо да развиваме нашите играчи“, сподели Крушарски.