Левски представи новия си клубен автобус, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор.



Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател.

Новият клубен автобус е оборудван с водещи системи за безопасност: асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система. Допълнително LED фарове с интелигентно управление и висока степен затъмнение на стъклата гарантират видимост и уединение при пътуване на отбора у нас и в чужбина.