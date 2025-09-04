БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски продължи договора на свой юноша

През есенния дял на сезона защитникът ще играе под наем в Хебър (Пазарджик).

Виктор Любенов
Снимка: levskiacademy.com
Виктор Любенов продължи договора си с Левски до лятото на 2027 година.

Роден на 16 август 2006 година, защитникът има 3 мача за представителния отбор на „сините“. Дебютира на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над Дунав (Русе) в 1/16-финал за Купата на България.

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на Левски през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападна Трета лига има 3 мача за Левски II. През есенния дял на сезон 2025/26 Любенов ще играе под наем в Хебър (Пазарджик).

„ПФК "Левски" пожелава на Виктор много победи и щастливи мигове с любимия клуб и успехи в новото предизвикателство“, написаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.

