Левски се подготвя за Борац Баня Лука без Акрам Бурас

Един от асовете на Левски – Акрам Бурас, не взе участие в последната тренировка на „сините“ преди реванша с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Най-вероятно полузащитникът е с травма, която му пречи да работи на 100%.

Шансовете на Бурас да играе в утрешния мач изглеждат малки, но какви са те, ще разберем на пресконференцията, която Хулио Веласкес ще даде по-късно през деня.

Бурас е възлов футболист в състава на „сините“ и имаше важна роля за шампионската титла, която те извоюваха безапелационно през изминалия сезон.

Със сигурност квалификацията за влизане в Шампионската лига пропускат Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Мазир Сула и Асен Митков, които също не тренират със „сините“.