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Левски се подготвя за Борац Баня Лука без Акрам Бурас

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Спорт
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„Сините“ се готвят за реванша от квалификациите на Шампионска лига

Левски Евертон Бала
Снимка: Startphoto.bg
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Един от асовете на Левски – Акрам Бурас, не взе участие в последната тренировка на „сините“ преди реванша с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Най-вероятно полузащитникът е с травма, която му пречи да работи на 100%.

Шансовете на Бурас да играе в утрешния мач изглеждат малки, но какви са те, ще разберем на пресконференцията, която Хулио Веласкес ще даде по-късно през деня.

Бурас е възлов футболист в състава на „сините“ и имаше важна роля за шампионската титла, която те извоюваха безапелационно през изминалия сезон.

Със сигурност квалификацията за влизане в Шампионската лига пропускат Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Мазир Сула и Асен Митков, които също не тренират със „сините“.

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#Акрам Бурас #Борац Баня Лука

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