Левски ще се опита да не повтаря грешките от миналия сезон срещу Берое

Спорт
"Сините" приемат старозагорския тим в най-интересния мач от съботния ден в Първа лига.

левски опита повтаря грешките миналия сезон берое
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Левски ще домакинства на Берое в най-вълнуващия мач от съботния ден в 11-ия кръг на Първа лига. Срещата ще започне от 20:15 часа. Това ще бъде 123-ият двубой между отборите на елитно ниво. След 60 визити заралии имат само 8 победи на стадион „Георги Аспарухов“, като статистиката сочи, че имат още при 41 загуби и 11 равенства.

Само преди сезон старозагорци спечелиха с 2:0 на „Герена“, с което дадоха старт на пропадането на „сините“, които тогава бяха водени от Станислав Генчев. В тази връзка Хулио Веласкес изрично предупреди, че възпитаниците му трябва да се вложат на 100% в събота, за да не се стига до изненади.

„Сините“ са в добро настроение след победата над Ботев Пловдив с 1:0 по-рано тази седмица. Отложеният мач бе белязан от съдийски скандал, а точен за столичани се оказа Мустафа Санграе. От своя страна Берое спечели срещу Добруджа с 1:0 на свой терен в началото на настоящата седмица.

Преди началото на 11-ия кръг Левски е на върха с 23 точки, но с условието, че Лудогорец има мач по-малко. Берое пък е седми с 10 точки по-малко и с една среща в запас - тази с разградчаните.

През изминалото лято Левски и Берое проведоха контрола, която стартира с червен картон на Кристиан Димитров и 2:0 за заралии, но в крайна сметка загубиха визитата си с 2:3.

Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти.

Аут от състава са наказаният Майкон, контузеният Карл Фабиен, както и Рилдо и Патрик Мислович. За сметка на това на разположение са Алдаир и Карлос Охене.

Ето и цялата група на „сините“:

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Карлос Охене, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

В други мачове от съботния ден ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Спартак Варна от 15:15 часа, а от 17:45 ч. Монтана ще приеме Черно море.

