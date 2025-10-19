Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море.

Левски победи Черно море с 3:1 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Лидерите в класирането стигнаха до трите точки след обрат.

Домакините контролираха играта в хода на първото полувреме на стадион "Тича" във Варна и заслужено откриха резултата в 22-ата минута. Светослав Вуцов изби удар на Георги Лазаров, а Селсо Сидни бе точен при добавката.

След почивката обаче столичният отбор изглеждаше преобразен. По-малко от три минути след подновяването на играта Мустафа Сангаре изведе Мазир Сула сам срещу вратаря, но Пламен Илиев изби.

"Сините" възобновиха равенството в 55-ата минута. Мустафа Сангаре засече с глава центриране от ъглов удар на Мазир Сула.

Десет минути по-късно възпитаниците на Хулио Веласкес стигнаха до обрат. Росен Стефанов не успя да изчисти центриране от десния фланг на Радослав Кирилов. Топката удари по главата Мустафа Сангаре, който стреля от воле за 2:1.

В последната минута на редовното време гостите затвърдиха успеха си. Появилият се в игра на почивката Борислав Рупанов засече с глава центриране от корнер на резервата Рилдо.

Левски оглавява класирането с актив от 29 точки. Черно море остава на 5-ата позиция в подреждането с 22 пункта.