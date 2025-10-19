БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Мустафа Сангаре попадна под светлините на прожекторите с два гола.

Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски победи Черно море с 3:1 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Лидерите в класирането стигнаха до трите точки след обрат.

Домакините контролираха играта в хода на първото полувреме на стадион "Тича" във Варна и заслужено откриха резултата в 22-ата минута. Светослав Вуцов изби удар на Георги Лазаров, а Селсо Сидни бе точен при добавката.

След почивката обаче столичният отбор изглеждаше преобразен. По-малко от три минути след подновяването на играта Мустафа Сангаре изведе Мазир Сула сам срещу вратаря, но Пламен Илиев изби.

"Сините" възобновиха равенството в 55-ата минута. Мустафа Сангаре засече с глава центриране от ъглов удар на Мазир Сула.

Десет минути по-късно възпитаниците на Хулио Веласкес стигнаха до обрат. Росен Стефанов не успя да изчисти центриране от десния фланг на Радослав Кирилов. Топката удари по главата Мустафа Сангаре, който стреля от воле за 2:1.

В последната минута на редовното време гостите затвърдиха успеха си. Появилият се в игра на почивката Борислав Рупанов засече с глава центриране от корнер на резервата Рилдо.

Левски оглавява класирането с актив от 29 точки. Черно море остава на 5-ата позиция в подреждането с 22 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
6
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Футбол

Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт
Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт
Болоня продължава да впечатлява в Серия А Болоня продължава да впечатлява в Серия А
Чете се за: 01:10 мин.
Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА
Чете се за: 01:32 мин.
Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат
Чете се за: 01:32 мин.
Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ