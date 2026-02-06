БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски спечели категорично гостуването си на Монтана

Спорт
Стоил Палев бе избран за най-полезен в срещата.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Шампионите от Левски победиха тима на Монтана с 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) в мач от 15-ия кръг на волейболното елитно първенство при мъжете.

Тимът на Николай Желязков пое инициативата още в началото на мача, като в първия гейм поведе с 4:1, а преднината стигна и до 16:9. „Сините“ в този мач с бели фланелки затвориха първата част при 25:18 след грешка от сервис на Александър Митков от домакините.

Вторият гейм бе по-оспорван, но пак с леко предимство на Левски. Монтана дори успя да поведе два пъти – при 14:13 след ас на Вълчак, както и при 15:14 след успешна атака на юношата на Левски Виктор Жеков. Шампионите поведоха с 23:20 след четири грешки от сервис на Монтана. Домакините намалиха пасива си до точка, но последва успешна атака на Юлиан Вайциг за гостите, както и на Гордан Люцканов за 25:22.

В третия гейм Монтана на Даниел Пеев поведе с 8:5, като доведе до прекъсване за Николай Желязков. Премина се през равенства и смяна на водачеството, но домакините все пак поведоха с 19:17 към края. Левски обаче бе по-концентриран и с успешна атака на Вайциг и блокада на капитана Светослав Гоцев стигна до 24:22. Домакините спасиха първия мачбол, но Люцканов направи 25:23 след атака по блока и в аут.

За най-полезен играч в мача бе избран разпределителят на Левски Стоил Палев. Юлиан Вайциг бе най-резултатен за победителите с 16 точки, Тодор Скримов реализира 13, а Гордан Люцканов завърши с 11. Кристиан Вълчак от Монтана завърши с 14, а Айдер Бангера добави 12.

Левски продължава да е на второ място във временното класиране, като се изравни по точки с лидера Локомотив Авиа, който обаче има два мача по-малко, а утре е домакин на ЦСКА.

Останалите резултати от деня:

Славия - Черно море 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 19:25, 16:14)

Берое - Дунав 3:0 (25:21, 25:15, 25:21)

#ВК Монтана #ВК Левски

