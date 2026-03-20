7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Левски стартира детска инициатива за изграждане на новото поколение "сини“ фенове

Срещи с клубни легенди и специални събития ще вдъхновяват най-малките привърженици още от ранна възраст

Снимка: Startphoto.bg
Ръководството на Левски обяви нова инициатива, насочена към най-малките привърженици на клуба. Кампанията носи името "От малък съм си левскарче“ и има за цел да запали любовта към "синия“ отбор още от ранна възраст.

Идеята включва организиране на срещи преди избрани домакински мачове, в които деца ще могат да се срещнат с емблематични фигури за клуба – бивши футболисти, общественици и историци, свързани с традициите на Левски.

Началото на инициативата ще бъде поставено преди двубоя с Черно море. Първата среща е посветена на 20-годишнината от достигането до четвъртфиналите в турнира за Купата на УЕФА. Специален гост ще бъде бившият капитан на отбора и рекордьор по мачове в европейските клубни турнири Елин Топузаков.

Събитието ще се проведе пред клубния музей и ще започне в 16:15 часа, като се очаква да продължи около 30 минути. Организаторите са подготвили и подаръци за най-малките участници.

От клуба подчертават, че инициативата е насочена към бъдещето и има за цел да съхрани и предаде „синята“ идея на следващите поколения.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
